Giovanni Pagliari torna al Perugia: guiderà la Primavera

PERUGIA - Un grande ex grifone come Giovanni Pagliari, 57 anni, è il nuovo responsabile tecnico della Primavera del Perugia. Mercoledì pomeriggio l’annuncio del ritorno, il terzo dopo l’esperienza da bomber (128 presenze e 25 gol) e quella da allenatore (28 panchine tra il 2009 e il 2010 in Lega Pro). Il tecnico di Tolentino è uomo-simbolo del Perugia. Reduce dalla prima volta in A nello staff di De Canio a Udine, vista la sua enorme esperienza da allenatore (più di 500 panchine da professionista) quella delle giovanili è un’avventura che ha deciso di abbracciare con la passione che lo contraddistingue, favorito dalla possibilità di tornare nella città che più ama e da cui è da sempre riamato. Lo staff: a fargli da secondo sarà Riccardo Treppaoli, il preparatore atletico sarà Alessio Ametrano, quello dei portieri Franco Checcarelli.



Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58



