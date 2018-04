TERNI Martedì 17 Aprile, in Corso del Popolo,24 – Largo W. Frank, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Coni Point di Terni a cui parteciperà il Presidente del Coni Nazionale Giovanni Malagò unitamente al Presidente del Comitato Olimpico umbro Domenico Ignozza e al Delegato del CONI di Terni Stefano Lupi alla presenza delle Autorità Sportive nazionali e cittadine e di tutto il mondo sportivo e scolastico.

La cerimonia si svolgerà in due momenti: alle ore 11 la piazzetta di largo W. Frank verrà allestita come palcoscenico a cielo aperto dove le rappresentative delle società della città di Terni e gli alunni che partecipano al progetto del Coni “Sport di Classe”, accoglieranno, le numerose personalità che interverranno all’evento. A seguire il Presidente del ConiI Giovanni Malagò visiterà, accompagnato dalle massime autorità politiche e sportive della Regione, la nuova sede del Coni Point.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:13



