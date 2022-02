Alle 8 e e ventisei del 3 febbraio il cavalier Giovanni Arvedi ha fatto ingresso in Ast su un'Audi blu dai vetri oscurati. Con lui in macchina altre quattro persone. Secondo quanto emerso Arvedi, da lunedì presidente di Ast resterà a Terni con continuità per almeno sei mesi. Al lavoro in acciaieria c'è già Mario Caldonazzo, il nuovo amministratore dleegato che ha sostituito Massimiliano Burelli. Oggi alle 12 Arvedi incontrerà i giornalisti per un saluto e nel pomeriggio i sindacati.