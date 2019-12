© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Domani, lunedì 16 dicembre, il Teatro Morlacchi di Perugia accoglierà la data umbra del tour “Hope Christmas” di, per un’emozionante concerto che accompagnerà il pubblico nella tipica atmosfera del Natale (inizio alle 21.00). La data, inserita nel cartellone della stagione “Tourné” targata AUCMA e MEA Concerti, vedrà il compositore, direttore d’orchestra e pianista, affiancato da una grandiosa formazione; sul palco ci saranno infatti anche il Coro dell’Opera di Parma, l’Orchestra Sinfonica Italiana e il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Un concerto imponente, capace di trasformare in musica la gioia e l’incanto delle feste natalizie, attraverso grandi capolavori della storia per coro e orchestra e alcuni inediti del Maestro.In realtà, anche mentre suono il pianoforte oppure dirigo un'orchestra sinfonica, penso sempre al canto, ossia chiedo ai musicisti di cantare con il cuore, mentre suonano.In un'epoca dove regnano il disincanto e il nichilismo, ho voluto riportare l'attenzione sulla purezza ed il candore, che non sono solo dei bambini, ma sono dimensioni celate dentro ognuno di noi.Certamente no, perché le esigenze commerciali, col tempo hanno appiattito ed uniformato la musica. Quindi è assai raro trovare delle isole di totale libertà di espressione e di coraggio artistico.Ho sentito che in "Oh happy day", per la prima volta dopo 11 album di studio, dovesse entrare la batteria. Questo delicato compito l'ho affidato ad un vecchio compagno di studi al conservatorio, un fantastico percussionista, che mi fu vicino quando ho vissuto da solo a Milano, da totale spiantato.Si trasforma in una potente esperienza di trance collettiva, in cui vedo gente piangere, o sentirsi improvvisamente compresa e sollevata. Io non sono una guida spirituale. Sono semplicemente uno di loro.Forse sono riuscito ad interpretare una esigenza sotterranea di spiritualità, una sete di infinito e di bellezza che sembrava sopita o persa per sempre.