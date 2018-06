I servizi quotidiani di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, messi in campo dalla Questura di Terni, hanno portato ieri ad un altro arresto. Si tratta di un ternano di 28 anni, con precedenti specifici, che è stato riconosciuto dalla Sezione Antidroga, mentre, a tutta velocità, attraversava in auto le vie del centro nel pomeriggio. Un breve inseguimento e poi, quando le condizioni hanno permesso di bloccarlo in sicurezza, gli agenti lo hanno fermato in Piazza Dalmazia; l’uomo è sceso dall’auto in preda ad un palese nervosismo, come altrettanto palese era una protuberanza al basso ventre. E’ stato accompagnato in Questura, dove è stato perquisito, e dagli slip è spuntata una piccola scatola, contenente un unico involucro di 50 grammi di cocaina.

Anche la sua abitazione è stata perquisita e gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e 4 grammi di marijuana.

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA