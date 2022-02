Giovane rapito e tanta droga: “i ragazzi di Ponte San Giovanni”, il “calabrese” e le bande di under 30

PERUGIA - Il più giovane ha scelto di non parlare. Il più grande, tra le lacrime, ha negato tutto. Nessuna droga, nessun sequestro, niente botte.

E anche nessuna richiesta di revoca degli arresti in carcere. È quanto successo ieri davanti al giudice per le indagini preliminari Natalia Giubilei che nell'interrogatorio di garanzia ha incontrato il 25enne di Assisi accusato di aver fatto saltare una panchina a scopo intimidatorio oltre che di detenzione di armi e droga e il 27enne di Perugia a cui si contesta il sequestro di un 21enne la notte prima dell'Epifania per ottenere soldi per coprire un debito di droga. Assistiti dagli avvocati Guido Rondoni e Franco Libori, sono entrambi a Capanne da quando i carabinieri di Ponte San Giovanni li hanno arrestati, in seguito alla denuncia della vittima che ha scoperchiato una piccola Gomorra a Ponte San Giovanni. Fatta di debiti, cambi di squadra, fughe e violenze, “ferri” puntati alla testa e bande di under 30. E per cui ancora si ricercano - anche - i due complici del 27enne, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire i contorni di un giro di spaccio particolarmente complesso, in cui è entrata - per ripagare un debito di droga di un amico, ha detto - anche la vittima del sequestro lampo.

E per cui la mamma e la fidanzata si sono viste arrivare le foto di lui legato e steso in un campo, di notte, con la richiesta prima di 12mila, poi di 9mila e infine di 4mila euro per liberarlo. Con tanto di vocali disperati e minacce, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, «che alludono all'intervento di ulteriori persone particolarmente pericolose (“gli ho prestato dei soldi e mi vogliono dare fuoco a casa”, “tranquilla signora non succede niente se va tutto come dovrebbe”). Senza considerare come prima di essere legato, la vittima fosse stata vista dalla fidanzata in macchina insieme ad altre due persone (su cui ora si concentrano le indagini) che le hanno chiesto di convincere il ragazzo a chiamare i genitori per chiedere i soldi «altrimenti stasera non torna». A cui si aggiungono le minacce in luoghi isolati da parte del 25enne (“il calabrese”, nonostante le origini campane) e la vittima che ha raccontato di chi gli «teneva un ferro puntato contro fino a ieri».

Per contorno, i giri e le richieste di «contatto per spacciare un importante quantitativo di hashish» e rapporti di amicizia, anche con persone arrestate sempre per droga, e problemi con «i ragazzi di Ponte San Giovanni».

Uno spaccato inquietante e che promette - per fortuna e purtroppo - nuove svolte.