Giovane donna in gravi condizioni: escluse tossinfezioni alimentari e leptospirosi. Attenzione dei sanitari si concentra su presenza di patologie pregresse

FOLIGNO – È stata sottoposta a trapianto di fegato la ragazza di foligno di 21 anni trasferita dall’ospedale “San Giovanni Battista” a quello di Ancona. Dall'esito degli accertamenti effettuati, al momento, non risultano cause tossico-infettive. Escluse tossinfezioni alimentari o leptospirosi l'attenzione dei sanitari si concentra sulla presenza di patologie pregresse. La 21enne era stata colpita da grave insufficienza epatica con compromissione di altri organi i sanitari. Mercoledì mattina, ad una settimana esatta dal trasferimento ad Ancona i sanitari hanno spiegato, attraverso l’ennesimo bollettino medico, che: “La giovane paziente di Foligno è stata operata nella giornata di ieri per trapianto di fegato in urgenza. Grazie alla Rete Nazionale Trapianti, l'organo si è reso disponibile in breve tempo. L'intervento, durato circa sette ore, è stato effettuato dal prof. Marco Vivarelli, direttore della Chirurgia epato-biliare e responsabile del centro Trapianti di Fegato e dal suo staff con il supporto dell'équipe anestesiologica della struttura di Anestesia Rianimazione dei Trapianti e Chirurgia Maggiore diretta dalla dott.ssa Elisabetta Cerutti. L'intervento ha avuto un buon esito. Le condizioni cliniche della ragazza sono stazionarie ed è ancora ricoverata in terapia intensiva. Dall'esito degli accertamenti effettuati, al momento, non risultano cause tossico-infettive.” A ciò va poi aggiunto che escluse tossinfezioni alimentari o leptospirosi l'attenzione dei sanitari si concentra sulla presenza di patologie pregresse. Il tam tam scatenato dalla dleicata vicenda aveva portato ad ipotizzare contesti, rimbalzati soprattutto via socia, releativi ad ipotetiche situazioni che tratteggiavano come potenziale causa dle grave malesse l'assuznione da parte dlela giovane di un qualche tipo di cibo - alcuni avevano ipotizzato il sushi. Inoltre altre voci, che tali restano, avevano pure paventato l'attivazione di attività d'indagine da parte del Nas dei Carabineiri e del dipartimento Prevenzione dell'Ausl Umbria 2. Non risultando esserci notizia di reato va da se che non c'è indagine. quindi siamo nel vastissimo campo delle voci che tali restano. La verità sul quadro clinico della 21enne viene da quanto spiegato dai bollettini medici ufficiali diramati man mano dalle fonti sanitarie come quello reso noto mercoledì.

LA SOLIDARIETÀ

Intanto a Foligno, città di provenienza della 21enne è stata attivata una rete di solidarietà con raccolta fondi per sostenere la donna e la sua famiglia. Foligno Solidale ha infatti avviato una raccolta fondi a sostegno della 21enne e della sua famiglia. Ecco la comunicazione integrale sull’iniziativa lanciata da Foligno Solidale: “Vogliamo essere vicini – si legge nella nota - ad una famiglia che sta soffrendo molto e che ha bisogno della vicinanza e del sostegno di tutta la comunità. Avrete sentito parlare della nostra concittadina di ventuno anni ricoverata circa una settimana fa nell’ospedale di Foligno e poi trasferita ad Ancona a causa di una grave intossicazione. Attualmente la ragazza è dializzata e in attesa del trapianto di fegato che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Il papà autotrasportatore e la mamma collaboratrice domestica hanno interrotto le loro attività per stare vicino alla figlia. Si trovano quindi ad affrontare le spese di alloggio ad Ancona che rischiano di diventare insostenibili. Un piccolo gesto di solidarietà da parte di ciascuno di noi può significare per loro la possibilità di continuare ad assistere la figlia senza che all’angoscia per l’esito dell’intervento si aggiunga la preoccupazione economica. Tutti insieme tramite donazioni minime possiamo sostenere le spese di questa famiglia. Nessuno si salva da solo. Foligno unita e solidale può fare tanto!" Per mandare denaro al conto è necessario cliccare sul link collegato alla raccolta fondi online attraverso il canale pay-pal o i circuiti delle carte di credito tradizionali. In alternativa può essere fatto un bonifico all'IBAN IT51G3608105138212680412689 con causale 'Kaltrina' Questo il collegamento: https://www.produzionidalbasso.com/project/foligno-per-kaltrina/”

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA