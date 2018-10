© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI La sezione antidroga della squadra mobile di Terni ha arrestato un romeno di 30 anni, da tempo in dialisi, dopo un'operazione che ha portato al sequestro di circa 100 grammi di cocaina trovati nella sua abitazione a Borgo Rivo. Il giovane è stato bloccato all'uscita di un palazzo dove sono state notate entrare ed uscire numerose persone, tra le quali anche dei professionisti del posto, alcuni noti in città, che, secondo gli investigatori, hanno fornito spiegazioni poco plausibili sulla loro presenza in quello stabile. Una volta bloccato il romeno - risultato disoccupato e incensurato - ha detto di abitare in un'altra zona, ma indosso gli sono stati trovati 750 euro. La polizia è quindi risalita alla sua casa, da dove era uscito poco prima trovando, 29 dosi di cocaina, nascoste in cucina in due barattoli di riso, oltre ad un bilancino di precisione e a tutto il materiale per il confezionamento. Il giudice ha convalidato l'arrestato e disposti la traduzione in carcere fissando il processo. Ma il suo avvocato di fiducia Francesco Mattiangeli ha dimostrato che il giovane è sottoposto a dialisi all'ospedale Santas Maria e ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari da un familiare