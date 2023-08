Borgo Rivo, giovane accoltellato dopo una lite: operato d'urgenza

TERNI La lite sarebbe scaturita violenta poco distante da dove vive, poi una coltellata è stata inferta al trentenne che è stramazzato al suolo mentre il suo aggressore si è dato alla fuga. Alcuni passanti, richiamati dalle grida, hanno chiamato la polizia ed un'ambulanza che ha trasportato il giovane marocchino in ospedale dove è stato operato d'urgenza per salvargli la vita. L'episodio di violenza è accaduto venerdì pomeriggio in via Jalenti, a Borgo Rivo. Il marocchino, con piccoli precedenti penali, vive da qualche tempo con altri connazionali, in uno stabile abbandonato e, secondo le prime indagini della squadra mobile, si sarebbe dato da fare nel mondo dello spaccio in città. Ora è caccia al suo aggressore.