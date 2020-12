Giostra della Quintana, il rione Giotti celebra la “Notte degli Oscar”: Mauro Silvestri personaggio dell'anno

FOLIGNO - Nemmeno l’emergenza Covi 19 è riuscita a bloccare la tradizione, ormai quarantennale, della “Notte degli Oscar” firmata rione Giotti. Una tradizione che ha in Mauro silvestri, la voce del Campo de li Giochi, uno dei suoi padri nobili. E così da poco è andata in scena la “Notte degli Oscar” che in questa edizione è stata ovviamente svolta in streaming. “Non possiamo vederci, non possiamo stare insieme…ma possiamo continuare a sorridere!”è stato questo l’invito rimbalzato attraverso il canale social dei rionali di piazza Faloci dove, nell’invito a seguire la serata andata in scena domenica 27, è stato ricordato che: “La tradizionale Notte degli Oscar, vero e proprio appuntamento cult della nostra vita rionale di fine anno, sarà comunque celebrata”. E così è stato per più di 50 minuti scanditi dai due presentatori: gli storici rionali Stefano Cruciani detto Rekkietta e Alessandro Marsili detto Pugio. Un evento davvero interessante che spiega ancora una volta cosa vuol dire far parte della Giostra della Quintana di Foligno e, soprattutto, cosa è la vita rionale ed in questo caso quella del rione Giotti. Riascoltano il video della diretta straming i complimenti vanno anche al regista dell’appuntamento, Daniele Ciri e al gruppo di autori, anche in questo caso tutti giottini, che l’hanno firmata. Diverse, e altrettanto interessanti, le collaborazioni per la “Notte degli Oscar” tutte nate e sviluppate in casa Giotti. É stata ricreata, ovviamente a livello virtuale, un pezzo della taverna che ha fatto da sfondo agli interventi dei due presentatori collegati anche loro a distanza così come tutti i partecipanti all’evento che sfruttando lo streaming lo hanno reso reale evitando di spezzare una tradizione quarantennale. Gli Oscar consegnati sono stati più di dieci e sono andati ad altrettanti giottini che, candidati al premio per specifiche categorie, si sono distinti nell’anno. A riassumerli tutti l’Oscar per il “Personaggio dell’anno” che è stato assegnato a Mauro Silvestri. Il bilancio dell’appuntamento in questa forma inedita e imposta dal Covid 19 lo ha fatto lo stesso rione Giotti sulla sua pagina Facebook dove si legge: “Le modalità erano inedite ma le atmosfere sono state quelle di sempre. La Notte degli Oscar 2020, vero e proprio appuntamento cult di fine anno per tutto il popolo giottino, celebrata in diretta streaming sul gruppo Facebook ufficiale, è stata un vero e proprio successo di divertimento e partecipazione. Spinta – si legge ancora - dalla trascinante simpatia del duo Recchietta/Pugio e caratterizzata dalla consueta dose di prese in giro (bonarie), la diretta ha totalizzato numeri record: 774 interazioni, 272 contatti, 277 commenti, 418 visualizzazioni! Segno che l'obiettivo prefissato è stato raggiunto: continuare a stare insieme, quale che sia la modalità, quale che sia il motivo, sempre uniti dai nostri colori e dalle nostre tradizioni! Ancora complimenti quindi a tutti i "premiati", tra cui il "Principe" Mauro Silvestri insignito dell'Oscar come "Personaggio dell'anno", il più prestigioso, e a tutte le giottine e a tutti i giottini che, nonostante la lontananza, continuano a manifestare – il post si chiude così - il loro amore verso il proprio rione!”. Una bella iniziativa che ha portato allegria e un po’ di spensieratezza in un momento difficile e complicato per tutti. Ed anche stavolta lo spirito della Quintana ha fatto la sua parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA