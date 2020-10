Giostra della Quintana, Lorenzo Paci non è più il cavaliere del rione Morlupo. Ecco come è andata

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Lorenzo Paci non è più ilc avaliere del rione Morlupo. Lo ha comunicato lo stesso rione spiegando che: «l consiglio del Rione Morlupo ha deliberato lo svincolo del cavaliere Lorenzo Paci. Ringraziamo il plurivittorioso Lorenzo per la professionalità, l’impegno e la serietà dimostrata come uomo e come cavaliere.

Sei anni trascorsi insieme, tante emozioni e un palio vinto. Ad un professionista come te non possiamo che augurare tutto il meglio».