Giostra della Quintana, la grande sfida di Foligno: ecco l'ordine di partenza

FOLIGNO - Grande attesa a Foligno per la Giostra della Quintana dell'emergenza covid-19 che si corre domenica dalle 15. Sabato sera, nel corso di una cerimonia ridottissima, blindata e ospitata per la prima volta nella Corte di Palazzo Candiotti, per dar seguito al rispetto dlele misure ancit coroavirus, s'è svolto il cerimoniale di arruolamento, benedizione, lettura dle Bando ed estrazione dell'ordine di parte. Ad aprire per primo la prima delle tre tornate sarà il Pugilli. Ecco l'ordine di partenza: Pugilli: Pierluigi Chicchini su Edward England; Contrastanga: Alessandro Candelori su Invincible Fong; Spada: Marco Diafaldi su City Hunter; Morlupo: Lorenzo Paci su Tough and Tyni; La Mora: Mattia Zannori su Macchia d’Olio; Giotti: Daniele Scarponi su Annaurora; Croce Bianca: Massimo Gubbini su Super Magic; Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; Badia: Cristian Cordari su Capitan Segreto; Ammanniti: Tommaso Finestra su Hamamelis.