Giostra della Quintana di Foligno, Daniele Scarponi è il Furente del rione Contrastanga

Giovedì 14 Ottobre 2021, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 20:39

FOLIGNO – Danielel Scarponi (primo a sinistra nella foto), come anticipato da Il Messaggero, è il nuovo cavalier Furente del Rione Contrastanga. La conferma ufficiale è arrivata con una nota, diramata dallo stesso rione guidato dal priore Carlo Mattioli, poco prima delle 20 di giovedì. Ecco il testo della comunicazione: “Il Rione Contrastanga comunica che Daniele Scarponi è il nuovo Furente. Il plurivittorioso cavaliere folignate sarà il portacolori del nostro Rione per la Giostra della Quintana del 2022. Il Priore, il Consiglio e tutto il Contrastanga danno un caloroso benvenuto al nuovo Furente Daniele Scarponi, augurando a lui e a tutta la scuderia rionale un buon lavoro in vista dei futuri impegni quintanari, certi di avviare uno stimolante ed entusiasmante cammino insieme. Al contempo, il Rione Contrastanga comunica di aver risolto il proprio rapporto con Pierluigi Chicchini”.