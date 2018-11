Giostra della Quintana, il Comune di Foligno premia il “cappotto” di Luca Innocenzi e Guitto per il Cassero

FOLIGNO - Una coppa di ceramica con la foto di Luca Innocenzi, il cavaliere vincitore delle due edizioni della Giostra della Quintana nel 2018 in sella a Guitto, è stata consegnata dal sindaco di Foligno, Nando Mismetti, nelle mani del cavaliere. «E’ un riconoscimento che sarà consegnato anche in futuro – ha spiegato il sindaco – per il binomio vincente cavallo-cavaliere». Al breve incontro, nella sala consiliare, erano presenti, tra gli altri, oltre ad Innocenzi, il priore del rione Cassero, Fabio Serafini, il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, Rita Barbetti, vicesindaco, l’assessore Maura Franquillo. © RIPRODUZIONE RISERVATA