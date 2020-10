Giornate del Fai d'autunno: il 24 e il 25 ottobre Lugnano in Teverina mostra i suoi tesori.

LUGNANO IN TEVERINA - Giornata del Fai. Il 24 e il 25 ottobre Lugnano in Teverina mostra i suoi tesori. Prenotandosi sul sito dedicato sarà possibile visitare l'antiquarium, la villa romana di Poggio Gramignano salita recentemente agli onori delle cronache internazionali per lo straordinario ritrovamento di una necropoli di bambini, e il Museo della Grande Guerra 15-18. L'edizione di quest'anno, dedicata alla fondatrice del Fai Giulia Maria Crespi scomparsa lo scorso luglio prevede mille aperture a contributo libero in tutta Italia, organizzate per la prima volta nell'arco di due fine settimana: 17 e 18 ottobre e 24 e 25. I due week end d’Autunno chiuderanno la settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il Fai.

Un'edizione particolare questa del 2020, all'insegna della normativa anti covid che rendono le modalità di partecipazione più articolate e controllate. "Consapevoli del momento difficile che stiamo vivendo abbiamo apportato alcune innovazioni organizzative importanti - spiegano gli organizzatori in un comunicato- a partire dalla necessita di prenotare le visite attraverso il portale Fai prenotazioni. Entrando nel sito avrete a disposizione, divisi provincia per provincia tutti i beni aperti al pubblico, con gli orari di accesso ed i posti disponibili per ciascun turno. Ci si iscrive, si versa il contributo e si seguono le indicazioni anti Covid. L’uso della mascherina durante le visite è obbligatorio, cosi come il distanziamento di sicurezza. E’ quindi importante giungere all’appuntamento qualche minuto prima della partenza del gruppo cui si e’ prenotati, non sarà infatti possibile partecipare a giri successivi ne ammettere visitatori non prenotati. Ci rendiamo perfettamente conto di quanto tutto ciò possa sembrare rigido ma è l’unico modo per assicurarci che delle giornate di festa restino tali!

