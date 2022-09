Giornata nazionale del sì: Aido Terni in campo per promuovere la donazione

Terni- Domenica 2 ottobre, i volontari di Aido Terni saranno in piazza della Repubblica per distribuire materiale informativo sulla donazione di organi e tessuti.

Come nel resto d’Italia, distribuiranno confezioni di caffè sponsorizzate dall’associazione sperando di ottenere aiuti per la gestione dell’associazione.

La giornata nazionale del sì viene promossa da Aido per cercare di raccogliere consensi alla

donazione degli organi. Il 2 ottobre sarà anche l’occasione per promuovere sul territorio la nuova app Aido, disponibile sul app store e google play, che consente di diventare donatore di organi con un semplice clic.



“Far crescere il sì alla donazione - dicono Angelo Facchin e Paola Sensini di Aido Terni - significa fare in modo che sempre meno persone debbano arrendersi per una non disponibilità di quel dono che può salvare loro la vita”.Aido Terni oggi conta 2mila e 700 iscritti. Nel corso di quest’anno ha affiliato dieci nuovi donatorie, dopo la pandemia, ha ampliato l’attività favorendo la nascita del nuovo gruppo comunale adAmelia.Dal 2013 è possibile manifestare la propria volontà di adesione al trapianto di organi al momento del rilascio della carta d’identità. Ad oggi le adesioni si attestano intorno al 70 per cento.