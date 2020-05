Giornata del Naso Rosso e Covid. I clown di corsia di Orvieto sposteranno i loro sorrisi nel web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 30 maggio è la, un momento importante che mette insieme tutte le realtà Clown di Corsia d'Italia.Tra le tante cose che l'emergenza Covid-19 ha congelato - spiega- ce n'è una che ci riguardava da vicino. Piccola piccola, com'è la nostra associazione, ma. È la Giornata del Naso Rosso. Una giornata in cui noi clown di corsia delle oltre sessanta associazioni della federazione Vip (ViviamoInPositivo) Italia scendiamo in piazza, per far conoscere il nostro volontariato, le nostre attività, e per divertirci e stare bene insieme.È un momento in cui raccogliamo fondi destinati alla nostra formazione e ai progetti che seguiamo, primi fra tutti le missioni, con le quali proviamo a "esportare" il sorriso nelle situazioni di difficoltà, in Italia e nel mondo.La pandemia ha fermato tutto il mondo, colpendo purtroppo in maniera durissima tante persone e tante famiglie. Ci abbiamo pensato un po' e abbiamo deciso di proporre in maniera diversa il nostro evento, come segno di speranza e di vicinanza. È per questo che tutti che gli spettacoli, le gag, le emozioni e i momenti informativi si sposteranno sul web: