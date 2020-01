“Giornata della Memoria”. La commemorazione in Prefettura a Terni con i ragazzi del "Majorana" di Orvieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della “Giornata della memoria”, si è svolta lunedì 27 gennaio scorso, presso il Palazzo del Governo a Terni, una cerimonia di commemorazione dedicata al ricordo della Shoah, delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti.Nell’occasione, il prefetto, ha ricordato l’importanza del ricordo non solo per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto ma anche per non dimenticare la tragicità di un periodo buio del nostro Paese e dell’intera Europa. Un monito affinché simili eventi così lontani nel tempo rimangano vividamente impressi nella memoria e non si ripetano più nel ciclico corso della storia.Nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato la Mirella Stanzione, deportata nel campo di Ravensbrück nel 1944, è stata presentata la mostra fotografica “Ravensbrück, la memoria di un viaggio” realizzata dagli studenti dell’Istituto d'Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico “Majorana-Maitani” di Orvieto e curata dalla fotografa Ambra Laurenzi, presidente del Comitato Internazionale di Ravensbruck e consigliera nazionale dell’ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti.La cerimonia è proseguita con la consegna di una “Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti” alla memoria del sig. Carlo Poddi, nato a Montecastrilli il 22 aprile 1921, già residente a Terni.