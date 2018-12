© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI C'era anche l'Ast di Terni a rappresentare l'Italia, oggi a Washington, alla seconda edizione di Ibid Italian Business Integrity Day, iniziativa del ministero degli Affari Esteri e Transparency Italia per celebrare la giornata internazionale anticorruzione. L'evento si è tenuto nella sede dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti ed ha illustrato ad un parterre di addetti ai lavori e giornalisti le migliori pratiche di integrità e anticorruzione attuate dalle principali aziende italiane operanti su mercati internazionali. Dopo l'esperienza dello scorso anno a Parigi in sede Ocse, anche quest'anno Acciai Speciali Terni ha partecipato all'appuntamento: di fronte ad una platea internazionale, l'amministratore delegato Massimiliano Burelli ha illustrato il modello di compliance e gli innovativi strumenti adottati da Ast per prevenire comportamenti illeciti nelle attività aziendali. «Nella tappa di Washington - spiega una nota dell'azienda - si è discusso anche di responsabilità sociale, sostenibilità e relazione non finanziaria. Forme di dialogo che mettono sempre in connessione le aziende con le dinamiche del territorio e del mercato, coniugando gli obiettivi economici con quelli etici, performance commerciali con quelle sociali per creare una percezione reputazionale positiva intorno all'azienda. Nel corso del dibattito è stato evidenziato come per Ast lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale siano due priorità. »L'azienda - continua la nota - è oggi all'avanguardia in tema di circolare con 20.000 tonnellate di materiale riciclato all'anno ed un innovativo progetto di riciclaggio delle scorie di acciaio inossidabile«. Insieme ad Ast hanno partecipato Snam, Luxottica, Eni e Leonardo (ex Finmeccanica). L'IBID testimonia la sinergia tra la Farnesina e il settore privato, volta ad incidere sull'immagine dell'Italia e a ridurre il gap esistente tra percezione esterna e realtà del nostro sistema economico. Obiettivo del progetto è la condivisione a livello internazionale degli strumenti e delle buone pratiche di business nel rispetto di trasparenza, integrità e anticorruzione.