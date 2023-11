Giornata contro la violenza sulle donne: a Orvieto conferenze, installazione e musical

Orvieto si prepara a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato prossimo, 25 novembre alle 11, presso la nuova biblioteca pubblica “Luigi Fumi” si terrà una conferenza stampa per fare il punto sui progetti e sulle iniziative dell’amministrazione comunale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.

Interverranno la sindaca Roberta Tardani e l’assessora alle pari opportunità, Alda Coppola. Al termine dell’incontro, intorno alle 11.30, in piazza Febei sarà presentata l’installazione "La violenza non è amore" di Anna Izzo, a cura di Roberta Melasecca e con il patrocinio del Comune di Orvieto.

La scultura rimarrà visibile sulla piazza fino al 3 marzo 2024.

Nel pomeriggio, alle 17 presso l’auditorium “Gioacchino Messina” di Palazzo Coelli, è in programma l’iniziativa “Violenza alle donne: Insieme si può fermare!” a cura della Fidapa Bpw Italy di Orvieto.

Anche la Compagnia Mastro Titta, in occasione della replica del musical “Ella” di sabato 25 novembre alle 21 al teatro Mancinelli, dedicherà la serata al tema. All’ingresso del teatro sarà posizionata una panchina rossa e la protagonista, Cenerentola, indosserà le scarpette rosse durante lo spettacolo.