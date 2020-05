AMELIA (Tr) Video ricette nella lingua dei segni. Un'idea che frullava nella testa di Giorgia da tanto tempo, ma che gli impegni lavorativi non le avevano mai dato il tempo di mettere in pratica. Poi l'emergenza Coronavirus l'ha costretta a casa ed ecco che quel che era stato un pensiero vago e lontano per tanto tempo, ha preso forma e si è concretizzato. Nel giro di qualche giorno Giorgia Tilesi, 27 anni amerina, ha trasformato la sua cucina in un set cinematografico in piena regola e ha preso vita la prima ricetta di SegniAmo in cucina.

«Un plumcake alle fragole -racconta ridendo - sono sempre stata una grande appassionata di cucina. Quando ero piccola e stavo a casa di nonna, preparavo il ciambellone a sorpresa per mamma che rientrava dal lavoro. Una passione che mi sono sempre portata dentro ma che non ho mai pensato potesse diventare qualcosa di più». Tanto che Giorgia dopo un diploma in scienze sociali decide di iscriversi all'Istituto Nazionale per sordi per diventare assistente alla comunicazione. «Appena terminati i tre anni di corso -spiega- ho iniziato subito a lavorare nelle scuole, sia nel mio ambito specifico che in quello della disabilità più in generale». Dal primo marzo però, a causa dell'emergenza sanitaria Giorgia rimane a casa. «La sera in particolare - spiega- mi lambiccavo il cervello con mille pensieri, idee, progetti, finchè un giorno Jacopo (il fidanzato ndr) è arrivato a casa con un cavalletto e mi ha detto vai!» E Giorgia non se lo è fatto ripetere. Armata di telefono e di un vecchio computer, ha iniziato a cucinare - e a segnare - tutto il suo repertorio. Polpette, crostate, cracker, salse, il tutto con un occhio alla linea e alla salute. «Il sistema è semplice -spiega ancora- mi riprendo mentre cucino e spiego, segnandoli, i passaggi della ricetta. Poi mi metto al montaggio, dove inserisco comunque i sottotitoli. In questo modo chiunque può guardare i video ed eventualmente cimentarsi nelle ricette. E' un pò laborioso perchè magari devo ripetere diverse volte gli stessi passaggi, di solito per completare il video di una ricetta che richiede mezz'ora di esecuzione ci impiego circa un giorno e mezzo, ma mi piace un sacco». Il primo video, Giorgia l'ha pubblicato qualche giorno fa sulla sua pagina facebook e instagram ed è stato un successo. Non solo fra amici e parenti, ma anche fra gli addetti ai lavori. «Ho ricevuto tanti complimenti- ammette- la cosa che mi ha fatto più piacere è che il video è stato guardato e condiviso da tante persone sorde». Sul futuro Giorgia non si sbilancia, per ora si gode l'insperato successo e il gusto di veder realizzato qualcosa che sognava da tempo. «Ho già realizzato una decina di ricette che pubblicherò man mano, circa tre a settimana». Per vederla all'opera basta andare su segniamoincucina.it

Ultimo aggiornamento: 09:10

