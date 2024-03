Giorgia Meloni incontra Tesei sabato a Expo Casa

BASTIA UMBRA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sabato mattina al Centro Fiere di Bastia per firmare con la governatrice Donatella Tesei l'accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Umbria. Alla visita parteciperà anche il Ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto. L'incontro è previsto alle 10.30 al padiglione 8.

«La visita ad Expo Casa del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni per l’edizione dei 40 anni ci riempie di orgoglio ed è motivo di grande soddisfazione, segno che il nostro evento espositivo è ormai diventato uno dei saloni specializzati più conosciuti in Italia, un punto di riferimento per il settore nel panorama nazionale», rimarca il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni.