Giochi della Chimica: primo in Umbria l' istituto Allievi Sangallo

E’ uno studente dell’istituto tecnico tecnologico “Allievi Sangallo” il primo classificato per la regione Umbria ai Giochi della Chimica. A salire sul podio, Gabriele Monaldi, della classe 4ACM, articolazione di Chimica dei Materiali. A causa dei divieti imposti dalla pandemia la gara si è svolta nella modalità online, sabato scorso.

I Giochi della Chimica hanno visto gareggiare tra loro gli Istituti Tecnici della regione Umbria; oltre al successo di Gabriele Monaldi, l’istituto “Allievi-Sangallo” fa festa anche per i traguardi raggiunti da altri cinque studenti del triennio che si sono classificati tra i primi dieci partecipanti.

I Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana, SCI, sono una manifestazione culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l'amore per questa disciplina e anche di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica che si terranno in Cina. I Giochi della Chimica sono nati nel 1984, in Veneto, su iniziativa dell'Università di Padova, e sono rimasti per tre anni una manifestazione a carattere regionale. Dal 1987 sono diventati una manifestazione nazionale e si svolgono in tre momenti: una fase regionale, una fase nazionale e una fase internazionale. La fase regionale, consiste nella soluzione di 60 problemi a risposta multipla da risolvere in due ore e mezza, è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori divisi in tre categorie: A studenti del primo biennio, B studenti del secondo triennio degli istituti "non specializzati in chimica", C studenti del secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico.

Il prossimo step previsto per i Giochi della Chimica sarà la fase nazionale che si terrà a Roma il 26-27 di maggio e sarà riservata ai vincitori regionali di ogni categoria.