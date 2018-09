Foligno, Quintana della Rivincita: bis del Cassero a tempo di record

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Quintana della Rivincita. Luca Innocenzi ha aperto e chiuso i giochi, bissando per il rione Cassero il successo di giugno. In sella a Guitto, ha regalato al Torre Merlata anche il nuovo record di pista, fermando, nella prima tornata, il cronometro su 52 secondi e 12 centesimi. Innocenzi e il Cassero festeggiano la doppietta al termine di un pomeriggio di emozioni.



Al secondo posto, Pierluigi Chicchini del rione Pugilli. Al terzo Massimo Gubbini del Croce Bianca. Quarto Cristian Cordari del rione Badia. Sono questi gli unici quattro rioni che hanno chiuso la Quintana con un percorso netto e arrivando a giocarsi il palio.



A proposito di record, il primato prececedente era detenuto da Massimo Gubbini quando correva con il rione Giotti in sella a Wind of Passion (il cavallo morto dopo un incidente in Giostra l'anno scorso) ed era di 52 secondi e 19 centesimi.

