TERNI E’ la prima volta che Giulietta Bolli si confronta con la storia, realizzando un ciclo di opere su carta da esporre al Museo Archeologico di Terni. Tra due capitelli colloca una colonna colorata. Il tema è quello delle foglie, dei fossili e dei miti. Due interventi scultorei applicati su legno più altri venti dipinti su carta intelaiati, che mette a dialogo coi reperti del museo.“Con l’artista ternana torniamo a trattare un’arte pittorica che a partire da modi profondamente legati alla tradizione di queste nostre terre arriva ad essere una specie di sfida lanciata a sé stessa”, dice il curatore della mostra Franco Profili.L’occasione per riscoprire uno dei musei archeologici più importanti d’Italia e che permette ad artisti contemporanei d’intervenire. “Dopo aver affrontato e vinto numerose sfide – dice ancora Profili - oggi il rapporto tra spazio, reperto e intervento artistico si è consolidato a livelli qualitativi così alti da aver portato il Museo Archeologico di Terni ad essere insieme al contiguo Caos e a Palazzo di Primavera, una delle maglie che fanno la rete dei centri espositivi qualificati della città. Grazie alla sensibilità, all’intelligenza ed alla capacità degli artisti di mettersi in gioco, oggi possiamo senza difficoltà parlare di una programmazione espositiva legata all’arte contemporanea che credo nessun altro museo archeologico italiano possa vantare”.La mostra di Giulietta Bolli (dal 5 ottobre al 10 novembre) è in realtà la prima interamente pensata a misura degli spazi e dei reperti del museo. Giulietta ha scavato, elaborato e lavorato dentro la materia di cui èfatto il suo mondo senza nulla perdere dello stile che i critici le le riconoscono.Classe 1957, studia all’Istituto d'Arte "Metelli" di Terni. I suoi docenti sono Giulio Viscione e Luciano Capetti. Allestisce la sua prima personale nel 1976 al Circolo Canottieri di Piediluco. Nel 1980 inizia un’attività commerciale che l'allontanerà dalla pittura senza però inaridire una vena creativa che la porta a ideare, creare e produrre un’ampia serie di prodotti artistici che arrivano ad essere distribuiti su scala nazionale e internazionale. In anni recenti riprende appieno la sua attività e arriva a definire uno stile che sicaratterizza per una lavorazione della materia pittorica rapida, non mediata e allo stesso tempo carica di memoria. Questa dell’Archeologico di Terni è la prima mostra in cui l’artista si confronta con la storia realizzando un ciclo di opere su carta, il supporto che meglio di altri rilascia la preziosità della pittura.