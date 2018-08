Da Todi un giardiniere per Ronaldo: l'umbro Leonardo Toccaceli curerà il prato della Juve

di Laura Larcan

Un giardiniere umbro alla corte di Cristiano Ronaldo. E' nato a Marsciano, ma la sua professionalità specialistica l'ha coltivata - è proprio il caso di dirlo - a Todi, presso l'Istituto Agrario Ciuffelli. E' la storia di Leonardo Toccaceli, 26 anni esatti, dalla provincia di Perugia, con una passione per le piante e per le tradizioni folkloristiche della sua regione, che dalla prossima settimana curerà il prato della Juventus. Il giovanissimo, cresciuto a sport e natura, nella provincia di Perugia, ha già fatto i bagagli per partire ed entrare al servizio della "Vecchia Signora".





Euforia alle stelle, con grande soddisfazione per le cittadine di Marsciano e Todi ovviamente. E ntrerà a far parte nientemeno che dello staff che curerà il manto erboso dell'Allianz Stadium e di tutti gli altri campi di calcio dove giocherà (e si allenerà) miste CR7. A Toccaceli spetterà il compito di curare, seguire i sistemi di manutenzione, e controllare i prati per la scuderia di tutti gli altri campioni bianconeri.



Diplomato all'Istituto agrario "Ciuffelli" di Todi, istituzione storica del territorio umbro nel campo dell'istruzione pubblica, uno dei fiori all'occhiello della cittadina di Jacopone, Toccaceli approda alla corte della Vecchia Signora dopo essersi specializzato nella cura dei campi da golf e in particolare dopo un corso di quattro anni svolto presso la Federazione italiana golf di Sutri. Nella scorsa stagione agonistica il primo contatto con i campi di calcio, grazie all'incarico di prendersi cura del prato dello stadio dove gioca il Villabiagio calcio, squadra umbra che milita nel campionato dilettanti. Adesso, la svolta, con la chiamata della Juventus.

