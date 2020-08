Gianni Morandi sceglie anche Orvieto per le sue #vacanzeitaliane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mese di giugno ha lanciato dal proprio account Instagram, seguito dal oltre 2,5 milioni di followers, l'hashtage evidentemente è partito, insieme alla compagna Anna, e a qualche amico, per un tour nel Bel Paese.Partito senza meta, lo scorso 29 giugno, Morandi ha toccato tante città italiane documentando tutto su Instagram con la didascalia "foto di Anna" ormai un vero e proprio brand visto che la gran parte delle immagini che lo ritraggono sono scattate dalla compagna.Girare l'Italia in lungo e in largo ammirando, e facendo ammirare, le bellezze del nostro paese, è dunque la mission 2020 del Gianni nazionale che sorride, davanti a un piatto di spaghetti, o in vespa, o davanti al mare della riviera romagnola, o in Puglia dove è andato a trovare Al Bano, e poi Altamura, Ponza, e ieri Ferragosto a Viterbo e foto con alle spalle il Palazzo dei Papi, in piazza San Lorenzo eUn album delle #vacanzeitaliane che Gianni Morandi intende arricchire ancora un po' continuando a girare per paesi e città e da ogni luogo farsi testimone delle bellezza e della ricchezza delle città italiane.