Gianni Morandi ama la cucina e i prodotti dell'Umbria e sceglie Spello

SPELLO – Pranzo a base di eccellenze umbre a Spello per Gianni Morandi. Il blitz del Gianni Nazionale è andato in scena, appunto a pranzo nel giorno dell’Immacolata. A spiegare come è andata è Paolo Ercolani, uno dei titolari del ristorante La Cantina dove Morandi ha pranzato. «E’ una persona splendida – dice Ercolani a Il Messaggero – ed ama molto i prodotti umbri come olio, tartufo e legumi. Morandi è un grande artista e una persona davvero amabile ed è stato un vero piacere averlo a Spello e qui da noi».

