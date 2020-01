STRONCONE - Si indaga per accertare le cause del decesso di un uomo di 71 anni, trovato senza vita all'interno di una stalla nella frazione di Aguzzo, a Stroncone.

Nella stalla c'è un toro che pesa 300 chili, che mostra un atteggiamento aggressivo ed impedisce ai vigili del fuoco e al personale sanitario di avvicinarsi per sincerarsi sulle cause del decesso.

Sul posto sta arrivando un veterinario, che ha il compito di rendere inoffensivo il bovino e consentire di avvicinarsi al corpo senza vita dell'uomo.

Solo allora sarà possibile capire se il decesso sia stato causato dal toro o se invece sia da attribuire a cause naturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA