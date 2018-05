SPOLETO - Si indaga a 360 gradi per inquadrare il contesto in cui mercoledì, intorno alle 19, è maturata l'aggressione ai danni di un ragazzo di 22 anni, di origini marocchine ma cresciuto a Spoleto. Il giovane è stato accoltellato al torace, mentre si trovava a San Giovanni di Baiano, nelle vicinanze della chiesa e di un campo sportivo che, a detta delle persone del posto, versa in stato di degrado. Il fendente gli ha lesionato un polmone, ferendolo anche a un braccio: il 22enne è ricoverato in ospedale. La prognosi è riservata, ma non corre pericolo di vita. Non si esclude che ad aggredirlo siano state più persone. Indagano i carabinieri.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:28



