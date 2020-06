Geriatria cambia nome: si chiamerà Medicina generale geriatrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cambiare nome per prima è stata l’Oncologia medica diretta da Sergio Bracarda, il quale ha proposto ed ottenuto dal commissario straordinario dell’ospedale di Terni Andrea Casciari, il cambiamento del nome da Oncologia a Oncologia medica traslazionale (cura con diverse terapia farmacologiche).L’esempio non è passato inosservato. Infatti il Dipartimento di medicina e specialità mediche, come la Geriatria, ha avanzato una proposta di cambiamento della struttura semplice dopo l’andata in pensione del primario storico Maria Grazia Proietti. La Geriatria si chiamerà, quindi, "Medicina generale geriatrica". La proposta, accettata, è stata avanzata dal facente funzione dottor Carlo Mattioli. Questo al fine di garantire lo sviluppo di una metodologia assistenziale geriatrica, che dia centralità alle patologie acute del paziente, ma che nel contempo, si rivolga anche al miglioramento del suo stato di salute. E sono già due le specialità mediche che cambiano nome e chissà che altre non seguiranno l’esempio di geriatria. Intanto anche il reparto di Geriatria è ritornano nella sua sede naturale, dopo i lavoro realizzati anch a fronte di alcune donazioni dei materiali.