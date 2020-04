La generosità non ha prezzo: mezzo milione donato all'ospedale di Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Grazie alle raccolte fondi, è arrivato più di mezzo milione (circa 600mila euro) di finanziamenti per fare fronte all’emergenza coronavirus. È stato, e continua ad essere, un supporto più che importante quello che sta registrando l’ospedale Santa Maria della Misericordia grazie alla generosità di privati cittadini, enti, aziende e associazioni. Tanti, tantissimi hanno aderito alle iniziative solidali (a tutti un grazie proprio in questi giorni dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Antonio Onnis durante una conferenza stampa) che in questo periodo di grande difficoltà sono spuntate fuori giorno dopo giorno. Una aiuto, come confermato da fonti ospedaliere, è arrivato anche da cardinale Gualtiero Bassetti. Tani gesti solidali per contribuire alla gestione dell’emergenza coronavirus anche se, e il ragionamento è avviato, l’ospedale dovrà cominciare a ragionare sulla fase 2, cioè la ripartenza dell’attività. Come riportato su queste colonne nei giorni scorsi, la strada che potrebbe essere imboccata è quella dell’intesa per portare parte dell’attività nelle cliniche private. Ma questa è un’altra storia, e tanto inciderà l’evoluzione della situazione.Tornando alle raccolte fondi, è facile immaginare che la super macchina della solidarietà non si fermi qui e che il traguardo più realistico sia quello di poter riuscire a toccare quantomeno quota 1 milione. Le raccolte fondi infatti vanno avanti, sia direttamente all’ospedale che ha attivato una precisa procedura amministrativa, che on line. Proprio dal web, nell’ultimo giorno utile tanti hanno aderito ad esempio alla raccolta fondi promossa da Pa Social e dal Comune per supportare l’ospedale Santa Maria della Misericordia. In un mese sono stati raccolti oltre 10mila euro «e la prossima settimana procederemo al bonifico della raccolta che è destinata a coloro che, ogni giorno e notte, hanno messo in pericolo la loro vita per la nostra», si legge nella pagina ufficiale della campagna su Gofundme. La piattaforma per le donazioni on line ha visto nascere nelle ultime settimane tantissime iniziative solidali. Cercando ospedale Perugia tramite il motore di ricerca, spuntano oltre 30 campagne di raccolta fondi per migliaia di euro. Fra quelle già concluse (con le somme accreditate all’ospedale) anche una da più di 20mila euro. Chi non aderisce via web, può sostenere direttamente l’ospedale seguendo la procedura indicata nella pagina https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donazioni-emergenza-covid-19. Non solo fondi erogati, ma direttamente dispotivi di protezione e altri materiali utili al personale sanitario in questa fase di emergenza. La grande solidarietà è passata anche per questo tipo di donazioni. Per ultimo, grazie ad una raccolta fondi di 15mila euro, sono arrivati all’ospedale 80 tute protettive adatte all’assistenza di pezienti Covid-19, e presto arriveranno migliaia di mascherine Ffp2, già ordinate da chi ha curato la raccolta fondi. Nei giorni scorsi tanti altri dispositivi, ma anche apparecchiature, sono arrivati all’ospedale.