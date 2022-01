Gatto si impicca mentre gioca con una corda: Sul posto i carabinieri

TERNI - "Stava giocando con la corda e si è impiccato...correte". La telefonata di una donna in forte stato di agitazione arriva alla centrale operativa dei carabinieri di Terni sabato mattina.

I militari si precipitano in forze insieme al 118 nell'abitazione della signora, al quartiere San Giovanni. E' lì che poco dopo emergerà la verità. Ad impiccarsi e a perdere la vita mentre giocava con una corda è stato il gatto della donna. Per il piccolo felino purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Nel frattempo sul posto si era recato anche il comandante della stazione carabinieri di Collescipoli. I militari, dopo aver accertato il decesso del gatto, hanno annullato l’intervento del 118.