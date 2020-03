Garofoli Spa: lunedì riapre lo stabilimento di Strada del Pantano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì riaprirà anche lo stabilimento ternano della Garofoli spa dopo una chiusura determinata dalla mancanza dei presidi di sicurezza dei lavoratori: “Prima di tutto abbiamo cercato la tranquillità dei nostri lavoratori – ha spiegato Paolo Garofoli, un amministratore – e così dopo aver sanificato la fabbrica, acquistato tutto quello che c’era da acquistare possiamo ripartire. Va da sé che al momento tutti coloro che possono fare il telelavoro sono stati autorizzati a farlo e lo saranno anche in seguito, mentre gli altri lavoreranno in piena sicurezza nelle nostre linee di produzione”. Garofoli racconta poi che la succursale di Narni, dove si lavora l’acciaio inox, non ha mai fermato il lavoro se non per la sanificazione: “Il settore che dove noi operiamo è stato sempre attivo e per questo ringraziamo tutti a partire dai dipendenti che hanno cercato insieme a noi la sicurezza insieme alla continuità produttiva ma ci hanno anche permesso di essere sempre presenti”.