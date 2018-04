« Dopo le ipotesi di candidature a sindaco del Comune di Terni circolate negli ultimi giorni, Piccioni e Socci, e dopo le candidature ufficializzate, De Luca e Latini, quest’ultimo presentato direttamente da Salvini, si riempie il cuore di speranza, se non altro perché si tratta di brave e serie persone. E tuttavia noi riteniamo che la situazione dell’area ternana sia così grave da richiedere ben altri nomi, ben altre competenze, ben altri trascorsi » . Il Centro studi Malfatti entra nel dibattito politico in vista delle elezioni politiche del 10 giugno. « I nomi fino ad ora presentati - proseguono dal Centro studi con una nota firmata dal vicepresidente Sergio Dotto - non vantano un curriculum professionale tale da garantire una gestione adeguata della crisi debitoria del nostro Comune, un confronto inter pares con i determinati commissari liquidatori, né un curriculum politico che ci rassicuri sulle capacità di gestione della grave crisi industriale del nostro comprensorio. Con la finalità di rispondere adeguatamente almeno alle due principali emergenze appena ricordate nelle scorse settimane abbiamo proposto ad una delle principali forze politiche schierate per la competizione un nome di altissimo profilo, una persona certamente capace di gestire la fase del rientro dallo stock di debito, la insensata vendita delle aziende partecipate, in primis le farmacie, le quali se gestite oculatamente, con un piano industriale efficace , saranno in grado di garantire ingenti utili al Comune » .

« Si tratta di un uomo in grado di colloquiare con le banche di tutto il pianeta, per rinegoziare e finanziare la grave situazione debitoria del Comune di Terni, ma anche per cercare investimenti per l’area di crisi industriale complessa. Dopo avere ricevuto una entusiastica manifestazione di disponibilità - aggiunge Sergio Dotto - da parte dell’interessato ci sentiamo in dovere di proporre alle varie forze politiche di valutare la opportunità di candidare alla carica di sindaco del Comune di Terni il professor Antonino Galloni, sulla cui figura speriamo si possa trovare una convergenza da parte dei vari contendenti, di centro destra, di centro sinistra e delle liste civiche , e che anzi i primi a collaborare con lui possano essere i vari candidati finora nominati. Antonino Galloni riscuoterebbe l’appoggio della società civile, del mondo economico, sociale , bancario e produttivo » .

