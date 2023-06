Colpo dell'Orvietana: preso dalla Narnese Gabriele Tramontano

Ormai aveva la maglia biancorossa virtualmente addosso da settimane, ma solo nella mattina di domenica 25 giugno è stato ufficializzato l’ingaggio di Gabriele Tramontano. Attaccante, classe 1992, reatino di nascita, Tramontano torna a giocare in Serie D dopo averlo già fatto in carriera con Rieti, Spoleto e Sporting Terni. Un acquisto messo in conto da tempo: di lui i tifosi orvietani ricorderanno sicuramente l’incredibile annata in Eccellenza.

Mentre l’Orvietana vinceva a man basse il campionato, Tramontano, con la maglia dell’Olimpia Thyrus segnava a raffica: ben 28 reti nella stagione che lo ha rivisto in campo dopo un lunghissimo infortunio. Curioso che Gabriele Tramontano, dopo quasi due anni di stop, ritrovò il suo primo gol proprio ad Orvieto, un suo calcio di rigore permise alla sua squadra di vincere al Muzi. Per lui l’occasione di riconfrontarsi con la Serie D è stato lo stimolo maggiore per scegliere Orvieto.

«Tramontano rappresenta un'aggiunta importante alla nostra rosa – si legge in una nota dell'Orvietana Calcio diffusa dietro - da parte di tutta la società e dei nostri tifosi, diamo il benvenuto a Gabriele e gli auguriamo una buona stagione con la maglia biancorossa».

Intanto il direttore sportivo Severino Capretti e il direttore generale Matteo Panzetta, continuano nel lavoro di costruzione della rosa, sulla base delle idee di Silvano Fiorucci, che malgrado si sia appena sposato, ha ancora una settimana di tempo prima del programmato viaggio di nozze.

Tante le idee per l’attaccante centrale e l’esterno alto, così come tante le possibilità di rafforzare la squadra in ogni reparto. Non c’è fretta, l’avvio della preparazione è fissato per l’ultima settimana di luglio, ma ci sono buone possibilità che già entro la prossima settimana potranno essere ufficializzati altri nomi importanti.