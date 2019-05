© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI È proseguita anche durante la notte l'occupazione da parte dei docenti dell'istituto musicale Briccialdi di Terni. Una quindicina sono rimasti nei locali dell'ex conservatorio, al termine della dibattuta assemblea pubblica che si è protratta fino a tarda serata. «La situazione è in evoluzione, ma siamo intenzionati a proseguire la protesta fino a che non ci saranno novità rilevanti» spiega Marco Lena delle rsu. La rappresentanza sindacale ha organizzato la mobilitazione per chiedere chiarezza sul processo di statalizzazione dell'istituto e rivendicare il pagamento di quattro stipendi arretrati. In questo ore i rappresentanti dei lavoratori stanno quindi cercando di incontrare o contattare «i vari amministratori coinvolti nella vicenda». Ieri la presidente del Briccialdi, Letizia Pellegrini, durante un'assemblea aveva chiesto di sospendere l'occupazione notturna dei locali, dicendosi anche disposta a presentare denuncia se questo non avverrà. «Il suo atteggiamento è paradossale - commenta Lena -, noi non abbiamo mai avuto atteggiamenti ostili nei suoi confronti e la riteniamo un nostro alleato»