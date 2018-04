Furto, ricettazione e spaccio in due arrestati dai carabinieri a Bevagna

di Giovanni Camirri

BEVAGNA - Un importante risultato conseguito dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Foligno nel contrasto ai reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. In particolare ad operare sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Bevagnai quali, al termine di una articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Spoleto il quale ha disposto gli arresti domiciliari nei riguardi di una coppia originaria di Foligno ma dimorante da qualche mese nel comune delle Gaite. L’attività prende piede nel mese di gennaio scorso quando, a seguito di un ordinario controllo alla circolazione stradale, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità di un uomo, 37enne italiano, circa 2 grammi di hashish e nella successiva perquisizione domiciliare ulteriori 7 grammi di marijuana. Le successive indagini hanno permesso di accertare e documentare la sua attività di spaccio a vari acquirenti del posto. Tuttavia la sorpresa è stata grande quando, nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto, oltre allo stupefacente, una mole consistente di capi di abbigliamento ed accessori, molti dei quali ancora etichettati, prodotti da una nota azienda locale del mondo della moda. L’ulteriore attività di indagine che ne è nata, parallela a quella sullo stupefacente, ha permesso di portare alla luce il consolidato quanto semplice sistema, operante ormai da anni. Gli inquirenti hanno accertato infatti che la compagna convivente dell’uomo indagato per spaccio di stupefacenti, italiana di 39 anni, da circa 6 anni, approfittando della sua mansione di addetta al magazzino della citata azienda di moda, rubava i costosi capi di abbigliamento ed accessori che venivano poi rivenduti dal compagno a prezzi chiaramente molto più bassi rispetto al listino. A finire nei guai nella stessa attività d’indagine anche un libero professionista di Foligno il quale aveva acquistato numerosi dei capi oggetto di furto per poi cederli a terzi a diverso titolo. Per lui è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La brillante operazione dei Carabinieri ha permesso quindi di stroncare sul nascere una attività di spaccio di stupefacenti su Bevagna ma soprattutto di scoprire e interrompere una consolidata attività di furto e ricettazione di capi di abbigliamento che andava avanti ormai da anni. La refurtiva rinvenuta e sequestrata, consistente in circa 40 capi, ha un valorecomplessivo di circa 17.000,00 euro.



Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA