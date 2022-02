Terni. Furto a casa del consigliere della Lega Meggiora: «Portati via i ricordi di una vita»

TERNI «Quello che m fa più male è che mi hanno portato via i ricordi di una vita, tanti oggetti di poco valore ma che avevano un posto enorme nel mio cuore». Il vice presidente del consiglio comunale e militante di lungo corso della Lega, Devid Maggiora (è segretario comunale) è stato travolto dall’ondata di furti che da mesi sta affliggendo la città. Una banda di ladri ha fatto irruzione nel suo appartamento in una palazzina di 12 piani di via Podgora, a Città Giardino, mercoledì pomeriggio mentre lui era fuori con la moglie ed il figlio. Quando è tornato, ha trovato tutte le camere a soqquadro: «All’inizio - racconta Meggiora - ho pensato che ci fosse mia moglie, l’ho chiamata ma non mi ha risposto, poi sono entrato, ho visto che era tutto sottosopra e ho capito, hanno portato via di tuttto, dalla penna Parker regalata per la mia laurea ma anche il profumo di mia moglie e le scarpe nuove che le avevano appena donato i miei genitori, ma si sono attaccati anche al salvadanaio di mio figlio dove c’erano monetine per non più di 10 euro e alle bomboniere di argento». A Meggiora non è rimasto che chiamare le forze dell'ordine e, con tanta rabbia, fare l'inventario di tutti gli oggetti rubati: «Ora capisco cosa provano tanti miei concittadini che hanno subito la mia stessa esperienza, dobbiamo fare di più per la sicurezza della nostra città»