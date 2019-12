Furto all'Eurospin di Orvieto. Esplosivo per aprire la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ammonterebbe a diverse migliaia di euro il bottino messo a segno da una banda di ladri che nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre, intorno alle 3, avrebbe portato a termine un vero e proprio blitz, un furto ai danni del negozio Eurospin di Orvieto, in via Monte Subasio allo Scalo. Secondo quanto si apprende – sul fatto indaga il Commissariato di Orvieto – i ladri sarebbero penetrati all'interno dello stabile, forzando, forse con un piede di porco, una delle porte laterali.Una volta all'interno si sarebbero concentrati solo sulla cassaforte che, sempre secondo quanto si è potuto appurare, avrebbero aperto utilizzando del materiale esplosivo. Il tutto probabilmente in pochissimi minuti, poiché l'allarme, entrato in funzione, ha visto l'arrivo di Carabinieri e Polizia poco dopo, quando però la banda era già in fuga. Il supermercato, che si trova difronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, ieri mattina, è rimasto per qualche ora con le porte chiuse e un foglio affisso con scritto semplicemente “chiuso” per poi riaprire regolarmente mentre nell'ufficio direzione si contavano i danni ma soprattutto si cercava di quantificare l'ammanco, sicuramente sostanzioso, dopo le vendite del week end pre-natalizio.