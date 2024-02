TERNI Ladri acrobati con la passione per gli accessori di lusso quelli che l'altra sera hanno svaligiato un appartamento in via Pinturicchio a pochi passi da quello di via Mastrogiorgio visitato qualche giorno fa. Non è chiaro se siano riusciti a portare a termine il "lavoro" o se, forse disturbati, abbiamo dovuto interrompere il colpo, sta di fatto che sono fuggiti comunque con un bottino consistente avendo fatto man bassa di borse, cinture e scarpe di gran lusso. Ingenti anche i danni all'appartamento posto al secondo piano di una palazzina. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono passati dalla finestra della cucina che dà sul retro del palazzo in una posizione meno illuminata, arrampicandosi, con tutta probabilità, dal terrazzo dell'appartamento sottostante e passando per le tubature esterne. Non si può dire che abbiano fatto un lavoro "pulito" visto che, per entrare nell'abitazione preso di mira, hanno rotto l'inferriata, scardinato la porta finestra, danneggiato la serranda elettronica. Il tutto senza che nessuno dei vicini si accorgesse o sentisse nulla. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro ogni cosa: hanno aperto tutti i mobili, i cassetti, gli armadi, hanno rovistato tra le suppellettili e i vestiti. Quindi sono fuggiti passando dalle scale. Ad accorgersi del fatto i proprietari di rientro a casa dopo la mezzanotte, che hanno trovato il portone d'ingresso socchiuso. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno avviato le indagini. La quantificazione del bottino è ancora in corso visto lo stato in cui è stato lasciato l'appartamento. Stando a una prima ricognizione, i ladri hanno portato via numerosi accessori di lusso: borse, cinture e scarpe firmate tra cui un paio del valore di un migliaio di euro. C'è un particolare che lascia ipotizzare che si tratti di gente esperta: le borse sono state portate via con la busta e la carta originale mentre per le scarpe, forse per la foga di scappare, è stata lasciata la scatola. Nel bottino anche qualche oggetto in oro, tra cui monili dal valore affettivo. «Siamo ancora sotto choc e increduli di quello che è successo racconta la coppia è incredibile che abbiamo agito indisturbati. La cosa che ci fa più male è il fatto che ci sentiamo violati nella nostra intimità: non c'è un oggetto in casa che non sia stato toccato dai ladri». Per le modalità con cui è stato eseguito, il furto ha diverse affinità con quello avvenuto pochi giorni fa in via Mastrogiorgio. Anche in quel caso i ladri si erano arrampicati fino al terzo piano passando dalle tubature e avevano rubato contanti, gioielli e un rolex.