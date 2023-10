Rubano per la seconda volta nello stesso negozio di cartoleria, fermate e denunciate dai carabinieri

Terni I carabinieri di Collescipoli hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, due donne di origine rumena, rispettivamente di 28 e 30 anni, domiciliate in un campo nomadi della Capitale, gravate da numerosi precedenti specifici. Le due, nel pomeriggio di venerdì, erano state notate da un dipendente all’interno di un esercizio commerciale della zona industriale mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Una volta allontanantesi, è stato riscontrato un ammanco di articoli di cancelleria per un importo di quasi 300 euro. Acquisita la denuncia, i carabinieri, grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza interna del punto vendita, hanno ricostruito il tutto, riuscendo ad identificare le due donne nella giornata di ieri quando si sono ripresentate presso il medesimo esercizio. L’immediata attivazione dell’Arma da parte della responsabile del negozio ha verosimilmente impedito che le stesse perpetrassero un altro furto. Per le due donne, oltre al deferimento alla locale Procura della Repubblica, è stato anche richiesto alla Questura il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.