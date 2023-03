Martedì 21 Marzo 2023, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:22

PERUGIA - Da via dei Filosofi a Ferro di Cavallo. A tutto gas passando per il centro storico ed Elce. Passando e spaccando. Perché quella su cui stanno indagando i carabinieri è una corsa folle e criminale andata in scena nella notte tra domenica e lunedì che vede protagonista una jeep rubata e almeno quattro obiettivi probabilmente individuati in precedenza.

LA RICOSTRUZIONE

Le prime avvisaglie di quanto accaduto si sono avute ieri mattina, quando nella zona di corso Cavour molti residenti hanno visto i titolari di una nota pizzeria alle prese con la sostituzione della vetrina frantumata. Da un’auto, si inizia a parlare di un fuoristrada, utilizzata come un ariete per avere la possibilità di entrare nell’attività commerciale e rubare. Un furto che molti definiscono «strano» dal momento che il botto (e gli inevitabili rischi per gli stessi banditi in azione) è stato eccessivo rispetto a quanto portato via, e cioè il fondo cassa con qualche decina d’euro.

Ma nel corso della giornata le segnalazioni di spaccate diventano quattro. Per l’esattezza: due negozi che si occupano di assistenza a computer e cellulari in via dei Filosofi e a Ferro di Cavallo, e una pasticceria a Elce. Bilancio: rubati alcuni iphone, 29 notbook, un registratore di cassa con all’interno 50 euro, un televisore e altro materiale di elettronica.

Gli autori dei furti hanno scelto dei negozi con delle grandi vetrine infatti, come si evince dalle immagini raccolte e da quanto riferito da alcuni testimoni, gli autori dei furti hanno infranto i vetri facendo retromarcia con il fuoristrada grazie anche alla presenza di una ruota di scorta sul portellone posteriore.

Le immagini che arrivano dalle telecamere del negozio di elettronica di via dei Filosofi in particolare raccontano la violenza dell’impatto, con la jeep che è risultata rubata.

IL TRAGITTO

Del tutto ipotetico il tragitto fatto dai banditi. La prima attività assaltata potrebbe essere stata quella di via dei Filosofi, per poi proseguire la corsa in corso Cavour, arrivare a Elce e poi finire i raid nella zona di Ferro di Cavallo. Qui c’è da capire se possa essere stata la via di fuga privilegiata, vista la vicinanza con il Raccordo, oppure invece possano essere nell’area.