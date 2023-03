Domenica 26 Marzo 2023, 07:15

PERUGIA - Quattro auto sfasciate in una notte nel quartiere perugino di San Sisto. La nuova frontiera dei furti coinvolge vetture di medio-grossa cilindrata da cui è stato portato via mezzo cruscotto, sterzo compreso. Sul fenomeno si muove la polizia che indaga con i carabinieri di Castel del Piano che hanno raccolto le denunce.

In un caso, dopo aver rotto il secondo vetro (fisso) posteriore e aperto lo sportello con un attrezzo particolare, i malviventi hanno smontato il volante di una Mercedes, parcheggiata sotto casa in uno spazio recintato e chiuso con cancello.

La proprietaria ieri mattina si è accorta che qualcosa non andava dopo aver trovato gli specchietti retrovisori non in posizione di parcheggio. «Ho poi notato che la portiera non era chiusa bene e dopo un giro intorno all’auto ho visto i vetri sul sedile e tutti i cassetti interni aperti. Lì per lì non mi sono resa conto che mancava lo sterzo: sono rimasta basita». La signora si è quindi rivolta alla polizia che ha raccolto elementi su quello che si è poi scoperto essere stato il quarto colpo nella stessa area, la parte bassa (senza via uscita) di via Mascagni.

Le altre tre auto erano nel parcheggio di una palazzina poco distante: tra queste una Bmw il cui proprietario oltre che senza lo sterzo si è ritrovato anche senza quadro comandi e strumenti, col cruscotto sventrato. Altri colpi simili sono stati segnalati in altre zone della città dal titolare del carroattrezzi, intervenuto anche in centro storico. Il sospetto è che siano furti su commissione compiuti da una banda esperta nel settore.