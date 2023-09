Auto rubata e pistola fuorilegge: arrestato pericoloso bandito che però riesce a scappare. Caccia all'uomo in tutta l'area del Trasimeno

PERUGIA - Caccia all'uomo in tutta l'area de Trasimeno. Perché c'è un bandito in giro che è riuscito a scappare all'arresto. Una caccia all'uomo che va avanti da circa le sette di lunedì mattina con i carabinieri che stanno battendo palmo a palmo le zone Castiglione del Lago e zone limitrofe per riprenderlo di nuovo.

Secondo quanto rivostruito ufficialmente dal comando provinciale dei carabinieri, nella notte tra domenica e lunedì un uomo di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione del Lago, poiché trovato a bordo di un veicolo oggetto di furto, all’interno del quale nascondeva un’arma da fuoco con matricola abrasa.

L’uomo, alla vista dei Carabinieri, cercava di darsi alla fuga con il veicolo, venendo raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Nelle fasi di accompagnamento in caserma per gli adempimenti di rito, lo stesso riusciva a sottrarsi al controllo dei militari fuggendo per le campagne limitrofe. L’autovettura e la pistola sono state sequestrate e sulle stesse sono stati avviati accertamenti tecnici.

Sono in corso ricerche sul territorio per il rintraccio da parte dell’Arma provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia.