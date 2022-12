Giovedì 15 Dicembre 2022, 00:00

C'è preoccupazione in tutto l'Orvietano per l'aumento dei furti, e dei tentativi di furto, in abitazione. L'avvicinarsi delle festività non aiuta, anzi, a quanto pare, il Natale porta con sé tutti gli anni un aumento degli episodi. Durante lo scorso fine settimana, a Orvieto e in buona parte dei comuni limitrofi, un maxi-servizio di controllo dei carabinieri ha messo in chiaro che massima è l'attenzione di tutte le forze dell'ordine cittadine, ma la popolazione è in allerta. C'è chi quando esce di casa lascia le luci accese, chi fa attenzione a non postare foto sui social, chi si aiuta con i vicini di casa per “fare la guardia”, ma i ladri continuano a colpire.

A Porano, nelle ultime settimane alcuni furti, e un tentativo di furto non riuscito, hanno messo in allarme i cittadini: «Gli episodi riguardano purtroppo anche le nostre piccole comunità – spiega il sindaco Marco Conticelli - non siamo più delle isole felici assolute, anche se fortunatamente gli episodi sono davvero pochi. C'è da dire che nelle grandi città forse si è più abituati, noi siamo una piccola comunità e quando avviene un furto i cittadini si sentono colpiti forse in modo maggiore. L'allarme si amplifica. Aggiungo che le piccole comunità scontano un controllo appena sufficiente del territorio, poiché la polizia locale, spesso condivisa con altri comuni, non può coprire tutta la giornata, né tutte le zone. Così i carabinieri, pochi a coprire un territorio vasto. E questo può favorire chi decide di compiere simili atti. Infine vorrei porre l'accento su una crisi sociale che ha portato una nuova miseria, senza voler giustificare nessuno, chi ruba spesso ruba perché ha bisogno».

A San Venanzo invece non si sono registrati furti in questi «ultimi giorni ma – afferma il sindaco Marsilio Marinelli - resta comunque alta l'attenzione dei nostri cittadini per il livello di sicurezza». Nessun espisodio nemmeno a Parrano come confermato dal sindaco Valentino Filippetti.

Problemi anche a Baschi: «Il nostro territorio, soprattutto il centro – parla il sindaco Damiano Bernardini - è stato interessato da furti in appartamento. Tra i cittadini è aumentata la sensazione di insicurezza, per questo i carabinieri di Baschi e la polizia locale stanno concordando servizi mirati per avere sempre un presidio delle ore serali».

«Nelle scorse settimane c'è stato qualche furto e qualche tentativo di furto anche a Allerona - spiega il sindaco Sauro Basili - come sempre accade in queste circostanze la nostra gente, abituata a vivere in situazioni abbastanza tranquille, si è allarmata ed è abbastanza preoccupata. Ai furti e tentativi di furto si sono aggiunti anche tentativi di truffa e stiamo pensando con i carabinieri di organizzare degli incontri, in particolar modo con gli anziani, per informarli su come tutelarsi».