Lunedì 12 Dicembre 2022, 06:50

PERUGIA - Dieci assalti in poche ore. Torna a suonare forte, nel fine settimana appena concluso, l’allarme per i furti in abitazione. Va subito detto che non tutti sono andati a segno, cosa sicuramente positiva per le vittime-non vittime dei raid ma che poco cambia a livello di paura e di sicurezza.

CITTÀ E HINTERLAND

A quanto si apprende, gli assalti sono avvenuti non solo in città ma anche nell’hinterland. Non è chiaro se a colpire sia stata un’unica banda o meno, anche perché le case prese d’assalto distano in alcuni casi anche parecchi chilometri di distanza. Ma di certo c’è che tra il pomeriggio e la serata di sabato i raid si sono svolti in rapida successione, con le pattuglie della polizia chiamate a intervenire dalle famiglie dopo le visite dei ladri. Almeno sei-sette i colpi andati a segno, mentre nei restanti casi i proprietari di casa hanno avuto contezza di tentativi di ingresso per loro fortuna non portati definitivamente a segno.

Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine, nei casi in cui i furti sono andati a segno sono stati portati via oggetti d’oro, gioielli e il denaro contante trovato nelle abitazioni.

Uno dei tentati furti ha riguardato, sempre nella tarda serata di sabato, anche un supermercato cittadino. I banditi hanno tentato di forzare una delle porte di ingresso ma non sono riusciti nell’obiettivo, dal momento che l’allarme è subito scattato e ai banditi in azione altro non è toccato fare che abbandonare velocemente la zona prima dell’arrivo della polizia.

MISURE RAFFORZATE

Assalti in serie, dunque. Ma va detto come questo è storicamente e statisticamente uno dei momenti più critici sotto il versante dei furti. Ogni anno, infatti, dalla metà d’ottobre fino a fine anno si registra un picco sui versante furti nelle abitazioni e attività commerciali. Un fenomeno favorito da due fattori di base: l’accorciarsi delle ore di sole, con il cambio d’ora a fine ottobre che fa sì che i ladri possano agire con l’oscurità fin da metà pomeriggio approfittando dunque di case meno difese per via del fatto che molte persone sono al lavoro, e il fatto che sotto il periodo natalizio (e particolarmente nei fine settimana) molta gente approfitti dei momenti liberi dopo il lavoro per fare shopping o andare a trovare parenti e amici.

Proprio per questi motivi, il questore Giuseppe Bellassai ha disposto un ulteriore innalzamento dei controlli anche attraverso il progetto “Borghi sicuri”.