PERUGIA - Garage ancora nel mirino dei balordi. Continuano infatti a spuntare segnalazioni di furti in varie zone della città e di conseguenza il tema della sicurezza in questi giorni torna oggetto di ampio dibattito in molti quartieri. Gli ultimi casi, stando al grido di allarme ed ai racconti dei cittadini, si sono verificati nei quartieri di Ponte Valleceppi, con due vie in particolare prese di mira, e di Montegrillo, nella zona nord della città. Non tutti i raid sarebbero andati a segno. Da Ponte Valleceppi infatti i cittadini raccontano di serrande dei garage con evidenti segni di scasso, ma nessun oggetto mancante all’interno. Segno che, spiegano i residenti, probabilmente per i ladri non c’è stato tempo di mettere a segno il colpo. Diversamente sarebbe andata nella zona di Montegrillo, dove almeno un garege sarebbe stato aperto, con una relativa brutta sorpresa per il proprietario. Quello di Montegrillo, unitamente a Ponte d’Oddi, è uno dei quartieri dove da lungo tempo sono sul tavolo richieste per un giro di vite in fatto di sicurezza, anche a causa di presenze sospette denunciate dai cittadini nelle scorse settimane. Proprio in questi giorni è emerso anche il tema dei furti con scasso alle automobili. La zona rossa, con alcuni finestrini spaccati e automobili ripulite (è sparita anche una consolle radio) è quella di via XX Settembre, anche se segnalazioni ci sono state pure nel quartiere di San Sisto. Nel primo caso i residenti hanno segnalato la situazione di criticità all’associazione di quartiere Il Profumo dei Tigli, che si è subito attivata con le forze dell’ordine, in uno spirito di collaborazione, chiedendo un incontro per valutare una soluzione al delicato problema. In molti quartieri della città proprio dalle associazioni arriva una spinta decisiva alla sicurezza. Continuano infatti le iniziative con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di telecamere di videosorveglianza da piazzare nelle aree più delicate. Una mossa che stanno valutando anche tanti residenti nelle abitazioni o nei propri palazzi per provare ad arginare la piaga dei furti.