Martedì 27 Giugno 2023, 07:10

PERUGIA - Un incubo per oltre ventimila persone. Perché se nessuna zona può dirsi completamente al sicuro in città, quella dei furti è una questione che negli ultimi giorni si sta facendo sentire nella zona a cavallo tra Ponta San Giovanni e Balanzano.

Diverse le segnalazioni negli ultimi giorni, l’ultima fin qui conosciuta arrivata nella tarda serata di domenica da Balanzano: ladri fortunatamente messi in fuga dall’azione combinata dell’allarme e del cane di casa, ma la problematica resta. Perché le temperature estive degli ultimi giorni invogliano a uscire, e anche la vicinanza di vari eventi nella zona fa sì che (giustamente) molte persone decidano di passare qualche ora fuori di casa.

Ma ecco il rischio rappresentato dai raid dei ladri. Che magari girano nei paraggi e sono pronti a entrare in azione nelle case che reputano in quel momento disabitate. Situazione che diventa potenzialmente ancora più pericolosa nel fine settimana e che lo sarà anche più avanti, quando comincerà la stagione cosiddetta dell’esodo verso le vacanze e le mete di villeggiatura. Per questo motivo, oltre ai controlli che carabinieri e polizia stanno mettendo in atto con continuità anche e soprattutto in quella zona, diventano decisivi dei piccoli accorgimenti per provare a evitare spiacevoli sorprese. Come quello di lasciare sempre una o più luci accese quando si esce di casa, o come svolgere con i vicini atti di reciproco controllo, o come anche evitare di far sapere a troppe persone (anche e soprattutto attraverso i social network) di essere in vacanza o a qualche evento e comunque lontani da casa.

LA CATTURA

A proposito di balordi in giro per le strade, la polizia ha fermato e denunciato un 39enne trovato con un coltello lungo via Settevalli. L’uomo, a bordo di uno scooter, ha tentato di non fermarsi all’alt da parte degli agenti e dunque ha accelerato nel tentativo di far perdere le proprie tracce ma i poliziotti, anche grazie all’intervento di un’altra volante, sono riusciti a bloccarlo. A quel punto gli agenti lo hanno controllato e perquisito ed ecco uscire dai pantaloni un grosso coltello. I poliziotti hanno inoltre appurato che la patente gli è stata revocata nel 2010. Oltre alla denuncia, è arrivata una super multa di oltre cinquemila euro per guida senza patente.