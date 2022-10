Lunedì 10 Ottobre 2022, 07:15

PERUGIA - Un uomo incappucciato e i complici a bordo di un’utilitaria nera. Probabilmente una Smart. Questo, l’identikit di una banda di ladri che, a detta dei residenti, sta scorrazzando da qualche giorno nella zona tra Balanzano e Ponte San Giovanni.

Le segnalazioni di chi abita da quelle parti sono arrivate tanto ai carabinieri quanto anche ad altri residenti e cttadini attraverso i social netork, per richiamare tutti alla massima attenzione soprattutto in un momento dell’anno in cui statisticamente e storicamente c’è sempre un’impennata alla casella “numero furti” tentati e riusciti.

LA SEGNALAZIONE

I primi avvistamenti, secondo quanto si apprende, all’inizio della settimana scorsa. Quando alcuni residenti di Balanzano hanno segnalato la presenza, in orario serale e dunque sfruttando al meglio il buio, di un uomo «incappucciato» che stava cercando di forzare l’ingresso di un’abitazione della zona. La stessa segnalazione si è ripetuta nella giornata di giovedì, quando sempre una persona coperta da un cappuccio ha provato a entrare in un’abitazione. L’ultimo tentativo è stato invece riscontrato nella tarda serata di sabato, anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze.

Ma la paura ovviamente è alta. Anche perché, sempre stando a quanto raccontano i residenti della zona, l’uomo incappucciato sarebbe seguito a poca distanza da altre persone a bordo di una Smart nera.

Insomma, le testimonianze e quanto segnalato alle forze dell’ordine lasciano pensare a una vera e propria banda che in questa fase sta colpendo in quella parte di città, con possibile allargamento della sfera d’azione anche alla zona di Ponte San Giovanni da una parte e Montebello dall’altra.

PERIODO DI RAID

A preoccupare, in generale, c’è anche un’altra considerazione: quella cioè che è iniziato il periodo in cui c’è un vero e proprio picco nel numero di assalti alle abitazioni. Nonostante un trend da qualche anno discendente per quanto riguarda il numero complessivo dei reati denunciati e, all’interno, dei furti (anche per via di quasi due anni di restrizioni dovute alla pandemia) i mesi che dall’inizio d’ottobre conducono fino al periodo natalizio sono da sempre caratterizzati da un incremento importante di casi segnalati.

Gli stessi residenti della zona di Balanzano sottolineano come anche negli anni precedenti il periodo ottobre-dicembre risulta essere particolarmente delicato.

E dalla fine del mese, da quando cioè con il cambio dell’ora si farà buio da metà pomeriggio, i casi di furti andati a segno o tentati, ma anche le segnalazioni di persone e auto sospette in giro per quartieri e frazioni (specie quelle a ridosso della E45) saranno in aumento.